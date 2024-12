Gatto cade dalla finestra e viene salvato dai pompieri a un passo dalle acque gelide

Un gatto domestico di nome Zazà è stato salvato dai Vigili del Fuoco venerdì sera, 6 dicembre, nel centro storico di Vicenza. L’animale, dopo essere saltato dal terrazzo di un’abitazione, è finito su un cordolo di cemento a strapiombo sul fiume Retrone, bloccato senza possibilità di risalire e a pochi centimetri dall’acqua gelida.

Il salvataggio

La padrona, preoccupata e consapevole dell’urgenza della situazione, ha immediatamente contattato i vigili del fuoco. Una squadra di soccorso è arrivata prontamente sul posto, ben consapevole delle difficoltà che l’operazione avrebbe comportato. Con il buio calato e la temperatura dell’acqua prossima al congelamento, il recupero del gatto richiedeva preparazione tecnica e strumenti adeguati.

I pompieri hanno indossato idrocostumi per proteggersi dalle rigide temperature del fiume e hanno studiato attentamente il modo migliore per raggiungere Zazà. L’approccio è stato meticoloso: la squadra si è posizionata sia a monte che a valle rispetto al punto in cui si trovava il gatto, per chiudergli ogni possibile via di fuga. Il cordolo su cui Zazà era aggrappato era scivoloso e stretto, rendendo il salvataggio ancora più complesso.

Con pazienza e precisione, i soccorritori sono riusciti ad avvicinarsi al gatto. Nonostante la paura e lo stress evidente dell’animale, i vigili del fuoco sono stati in grado di calmarlo e di inserirlo con delicatezza in un trasportino di sicurezza. Una volta assicurato il felino, il team ha provveduto a issarlo fino al livello della strada, completando l’intervento con successo.

Il video del salvataggio, condiviso sui social, ha raccolto numerosi commenti di apprezzamento per il lavoro dei vigili del fuoco e per la buona sorte che ha visto Zazà tornare a casa sano e salvo.

Quando Zazà è stato finalmente riconsegnato alla sua padrona era visibilmente provato dall’esperienza ma illeso, ed è tornato tra le braccia della sua famiglia, che lo ha coccolato e riscaldato dopo la traumatica avventura. L’operazione di salvataggio si è conclusa senza complicazioni, grazie alla prontezza e alla professionalità dei vigili del fuoco, che ancora una volta hanno dimostrato il loro impegno nel proteggere non solo le vite umane, ma anche quelle degli animali.