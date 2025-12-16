La scorsa domenica, presso la Città Vecchia di Gerusalemme, il Natale è tornato a splendere con la riaccensione dell’albero: è la prima volta dall’inizio del conflitto. I festeggiamenti, infatti, erano stati interrotti dopo l’inizio della guerra a seguito del massacro del 7 ottobre da parte di Hamas. “Alzati e risplendi” è lo slogan utilizzato per l’occasione. Sono state tante le persone che hanno deciso di festeggiare l’evento riversandosi per le strade del quartiere cristiano della Città Vecchia, addobbato per l’occasione con migliaia di luci decorative. Le persone presenti hanno così potuto dar vita, a distanza di due anni, a un’atmosfera festosa passeggiando sotto le luci e recandosi nei diversi locali decorati per il Natale.