Gianmarco Tamberi, il VIDEO in gioielleria per ricomprare la fede perduta nella Senna durante le Olimpiadi

Gianmarco Tamberi ha perso la fede nuziale tra le acque della Senna alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta azzurro l’ha vista scivolare in acqua e non ha potuto fare nulla. Ora, circa un mese dopo, ha postato sui social un video ironico in cui la moglie Chiara Bontempi gli ordina di entrare in un noto negozio di gioielli per ricomprare la fede perduta.

Gianmarco Tamberi, il VIDEO in gioielleria per ricomprare la fede perduta

La coppia è a Roma in occasione del Golden Gala. Il campione di salto in alto e sua moglie si sono filmati in via Condotti, una strada dello shopping di lusso che si trova vicino a piazza di Spagna. La coppia è di fronte a una nota gioielleria: Chiara dice a Gimbo: “Fila”. Nel farlo gli indica l’anulare. Il video è stato pubblicato su TikTok.