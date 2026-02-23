Nella serata di ieri, 22 febbraio, 20 visitatori sono rimasti intrappolati per circa sei ore all’interno dell’ascensore della Tokyo Skytree, la torre panoramica per le telecomunicazioni situata nel quartiere speciale di Sumida. A causa di un guasto tecnico, l’ascensore, intorno alle 20:30, si è fermato a circa 30 metri da terra. Le persone all’interno sono state liberate solo alle 2 di notte dopo l’intervento dei soccorsi. Le autorità hanno poi confermato che non vi sono state segnalazioni di feriti. Guasti tecnici di questo tipo sono considerati piuttosto rari nelle infrastrutture di fascia alta come la Tokyo Skytree. Questo incidente, per fortuna senza conseguenze, ha però innescato una rigorosa revisione dei sistemi di manutenzione. Verrà infatti condotta un’indagine approfondita per identificare l’esatta origine del guasto.