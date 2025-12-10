Lo scorso 8 dicembre, alle ore 23:15 (le 15:15 in Italia) un violento terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito la zona al largo della costa pacifica del Giappone settentrionale. Stando a quanto dichiarato dall’Agenzia meteorologica giapponese, il sisma avrebbe raggiunto una profondità di circa 50-53 km. Poco dopo il terremoto, è stata emessa un’allerta tsunami di livello “maggiore” per le prefetture di Aomori, Iwate e Hokkaido, prevedendo onde fino a 3 metri in alcune aree costiere. L’agenzia di stampa Kyodo ha poi riferito che l’allerta tsunami è stata revocata e declassata ad avvertenza.

Il video del terremoto in Giappone

Le autorità locali nelle prefetture di Aomori, Hokkaido e Iwate, quelle interessate dal sisma, hanno esortato la popolazione ad allontanarsi dalla costa, ordinando inoltre l’evacuazione precauzionale di circa 100mila abitanti. Al momento non sono state segnalate anomalie nelle centrali nucleari di Fukushima, Higashidori e Onagawa, mentre la scossa è stata avvertita anche nella capitale Tokyo, a oltre 700 chilometri di distanza dalla prefettura di Aomori. Non si sono registrate vittime, ma le autorità locali hanno dichiarato che almeno 30 persone sono rimaste ferite. La premier Sanae Takaichi ha poi riferito che il governo ha attivato una task force d’emergenza: “La priorità assoluta è salvare vite umane”.