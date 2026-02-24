In questi giorni è diventato virale sul web il video di un cucciolo di scimmia che gioca con un peluche trasportandolo ovunque all’interno dello zoo di Ichikawa, nella prefettura di Chiba, in Giappone. Il protagonista del filmato si chiama Punch, un piccolo macaco di poco più di sei mesi che era stato abbandonato dalla madre e in seguito accolto e accudito dal personale dello zoo. Per compensare l’assenza della madre, il persole ha deciso di dare a Punch alcune coperte e soprattutto un peluche a forma di orangotango.

Lo zoo, all’inizio di febbraio, ha iniziato a pubblicare foto e video di Punch che abbraccia, coccola e trasporta il suo personale peluche. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web e sono diventate virali, con molti utenti che le hanno ricondivise con un hashtag di sostegno: #HangInTherePunch (ovvero “Coraggio, Punch”).