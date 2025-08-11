Gilberto è un ragazzo di 20 anni che avrebbe voluto lavorare come animatore a Rimini. Il ragazzo ha però rifiutato il post e in un messaggio su Tik tok ha spiegato che avrebbe dovuto cominciare un lavoro pagato 3 euro l’ora: “Pagato 650 euro al mese, e come alloggio mi avevano dato un posto con le pareti ammuffite. Vi sembra normale? Devo essere sottopagato, sfruttato e prendendomi malattie”. Gilberto avrebbe dovuto lavorare in un albergo a 4 stelle ma è “scappato via perché non ho nessuna intenzione di vivere in un alloggio da schifo e di essere pagato una miseria”.

La risposta dei gestori

I gestori hanno replicato a quanto detto dal ventenne e lo hanno accusato di essere “troppo sensibile e che non ho spirito di adattamento”. Gilberto ha replicato: “Ma bisogna accettare questo? una follia. E poi dicono che in Italia non c’è lavoro. Ci credo, i lavori che ci stanno fanno ca*are. Altro che fuga di cervelli, questa è da scappare secondo me”. La clip è diventato intanto virale con un milione di visualizzazioni in pochi giorni.