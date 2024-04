Al termine dell’incontro, subito dopo la foto di rito, la premier Giorgia Meloni si è intrattenuta qualche minuto a giocare a pallavolo nel cortile di Palazzo Chigi.

Qualche palleggio in cerchio con le giocatrici presenti e protagoniste delle coppe europee di quest’anno: Imoco Conegliano, Allianz Vero Volley Milano, Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara. Alla presidente del Consiglio sono state regalate maglie e palloni autografati mentre Meloni ha firmato un pallone tricolore consegnato poi alle finaliste della Champions femminile.

“Bellissima atmosfera, di festa, non solo della pallavolo. La premier Meloni ha una grande passione per questo sport, lo ha sempre detto. Infatti verrà a Parigi a trovarci e nel programma delle discipline che vorrà vedere c’è sicuramente pallavolo e ginnastica ritmica”. Lo ha detto Giovanni Malagó, presidente del Coni, uscendo da Palazzo Chigi dopo l’incontro della Lega volley femminile con la presidente del Consiglio al quale ha partecipato anche il ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi.