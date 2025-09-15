Un giornalista e un cameraman di CalcioNapoli24 sono stati aggrediti e insultati a Firenze dopo la vittoria del Napoli sulla Fiorentina. La denuncia è arrivata direttamente dall’emittente locale, che ha sottolineato come l’aggressione sia avvenuta in diretta. “Il nostro inviato Manuel Guardasole è stato aggredito verbalmente e successivamente il nostro cameraman Vittorio Bernardo è stato spinto con veemenza. Entrambi stavano svolgendo il loro lavoro, senza infastidire o aizzare la tifoserie di Firenze, con la professionalità che da sempre contraddistingue la nostra testata”, ha dichiarato CalcioNapoli24.

Giornalista e cameraman aggrediti

L’aggressione è avvenuta al termine della partita a ridosso della postazione dell’emittente, fuori dalla zona di prefiltraggio del Franchi. L’emittente ha poi denunciato: “Diversi gruppetti di tifosi, mentre Guardasole era in collegamento con lo studio, hanno lanciato insulti di ogni tipo: ‘è meglio che andate via di qui’; ‘vai via pezzo di m…'”. Stando alla versione di CalcioNapoli24, uno dei gruppi organizzati dei tifosi viola avrebbe “spinto il cameraman e spostato la telecamera verso il muro di un palazzo, il tutto durante un collegamento in diretta”.

“Ci auguriamo che vengano presi provvedimenti seri nei confronti dei tifosi”, conclude l’emittente. Il direttore Salvio Passante ha poi espresso solidarietà ai colleghi, annunciando anche possibili azioni legali.