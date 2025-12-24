In un video pubblicato sui social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un messaggio di auguri ma anche di riflessione parlando di fronte a un presepe: “Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani, a chi lo vive in famiglia, a chi lo celebra lavorando. A chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione. A chi festeggia e a chi semplicemente cerca un momento di pace. E voglio farlo ancora una volta davanti al simbolo che più di tutti ci ricorda cosa sia il santo Natale. Anni fa vi ho detto: prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe. Lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno. Il presepe racconta una storia, custodisce dei valori, rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le proprie radici è una nazione che non ha paura del confronto né del futuro”, ha dichiarato la premier.

“Un simbolo di responsabilità e rispetto”

“Che si creda o no, questo simbolo parla di dignità, di responsabilità, di rispetto della vita, di attenzione ai fragili. Sono valori – sottolinea Meloni – che hanno plasmato la nostra comunità, sono valori che meritano di essere custoditi e non messi da parte per moda o per timore. Siate orgogliosi della vostra identità, del messaggio universale di amore e di pace che porta con sé e che questo Natale possa regalare a ciascuno un po’ di luce, di calma e di forza, che possa essere un tempo per ritrovarsi, per guardare avanti con fiducia senza ovviamente dimenticare chi ha bisogno di aiuto e soprattutto senza dimenticare chi siamo”, conclude la premier.