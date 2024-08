Gli incendi uniscono il mondo: da Atene a Denver il fuoco distrugge e uccide

Una donna e morta negli incendi boschivi che divampano nei sobborghi di Atene in Grecia. Il corpo, è stato trovato all’interno di un negozio nella città di Vrilissia, nel nord di Atene. Migliaia di persone sono state allontanate dopo che i vigili del fuoco hanno avvertito che case, aziende e scuole erano a rischio, con incendi che dovrebbero continuare fino ai prossimi giorni.

Gli incendi in Grecia

Ci sono condizioni per nuovi incendi per tutta la settimana, avverte Christy Cooney di BBC News. Anche due Canadair italiani coadiuvano con gli oltre 700 vigili del fuoco, 199 autopompe e 35 velivoli lancia-acqua sono stati coinvolti negli sforzi per spegnere gli incendi, scoppiati per la prima volta domenica pomeriggio a circa 35 km (22 miglia) a nord della capitale greca.

Le autorità hanno affermato che lunedì sono scoppiati incendi in 40 diverse località e che in alcune aree le fiamme hanno raggiunto i 25 m (82 piedi). In scene senza precedenti, le persone ad Atene indossavano maschere per proteggersi dal fumo, che si è riversato in città.

Gli aerei sono stati costretti ad atterrare mentre calava la notte lunedì, ma le operazioni a terra sono continuate per tutta la notte. L’Osservatorio nazionale greco ha dichiarato lunedì sera che le immagini satellitari hanno mostrato che, a mezzogiorno ora locale (10:00 BST), l’incendio aveva già interessato circa 405 kmq di terra.

A Penteli, una regione boscosa e collinare, tre ospedali hanno dovuto essere sgomberati e si temeva che uno dei siti dell’Osservatorio nazionale fosse a un certo punto in pericolo. Nonostante il pericolo, alcuni residenti di Penteli hanno scelto di rimanere vicino alle loro case e hanno cercato di spegnere le sacche di fuoco usando manichette o rami di alberi.

Le nazioni europee hanno annunciato assistenza alla Grecia dopo che il suo governo ha attivato il meccanismo di protezione civile reciproca dell’UE. L’Italia sta fornendo due aerei mentre Francia e Serbia stanno fornendo un elicottero ciascuna, ha detto il colonnello Vathrakogiannis. Spagna, Repubblica Ceca e Romania stanno inviando altri veicoli, personale e aiuti. Anche la vicina Turchia si sta preparando a inviare due aerei e un elicottero, ha affermato il ministro degli Esteri Öncü Keçeli.

L’incendio in Colorado

Dall’altra parte del mondo, nel Colorado, a 10 mila km dalla Grecia, gli incendi boschivi imperversano: l’incendio di Bucktail nella contea di Montrose raddoppia di dimensioni, carbonizzando oltre 30 kmq. L’incendio che brucia vicino a Nucla è quasi raddoppiato di dimensioni tra mercoledì e sabato, riferisce Lauren Penington sul Denver Post.

L’incendio di Bucktail che brucia su oltre 30 ettari acri nella contea di Montrose è quasi raddoppiato di dimensioni da mercoledì, hanno detto i vigili del fuoco sabato. L’incendio sta bruciando in pini nani, ginepri e querce da boscaglia e si è diffuso da proprietà private a terreni del Servizio forestale degli Stati Uniti e del Bureau of Land Management nella foresta nazionale di Uncompahgre, secondo una mappa dei vigili del fuoco.

Sabato, l’incendio era ancora contenuto al 10%, il che significa che le squadre hanno continuato a proteggere le linee di contenimento attorno al perimetro dell’incendio, anche se continua a diffondersi. La causa dell’incendio è ancora sotto inchiesta e non sono state ordinate evacuazioni, secondo i vigili del fuoco. Diverse strade nella zona rimangono chiuse, tra cui 25 Mesa Road a nord-ovest dell’incendio e Houser Road e Cottonwood Trail a sud, hanno detto i vigili del fuoco sabato. Tutte le strade e i sentieri all’interno di quei confini rimangono chiusi.

