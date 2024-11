Gli One Direction al funerale (in forma privata) di Liam Payne

Quattro membri degli One Direction – Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik e Harry Styles – si sono ritrovati per dare l’ultimo saluto al quinto componente della celebre boy band, Liam Payne, il cui funerale è stato celebrato oggi in forma privata nella chiesa di St Mary ad Amersham, nel Buckinghamshire, a nord-est di Londra.

Alla cerimonia erano presenti anche i genitori di Payne, le sue due sorelle, gli amici più stretti, oltre alla sua ex Cheryl Cole, cantante e personaggio televisivo con cui ha avuto un figlio, e alla fidanzata Kate Cassidy.

Alla funzione hanno partecipato numerose persone legate alla star, tra cui Simon Cowell, ideatore e conduttore di X Factor UK, che ebbe l’intuizione di unire i cinque concorrenti, dando vita agli One Direction, il cui successo globale li ha portati a sciogliersi nel 2016. Liam Payne è morto all’età di 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires durante un soggiorno.