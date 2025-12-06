Ronald José Salvador Montenegro è morto durante un allenamento. All’uomo, 55 anni, è scivolato sul petto il bilanciere da entrambe le mani dopo averlo staccato per iniziare il suo esercizio di distensioni su panca piana, il classsico esercizio che riguarda i muscoli pettorali. L’uomo è riuscito ad alzarsi dopo essre stato colpito, si è messo a barcollare prima di cadere a terra per un arresto cardiaco.

L’incidente mortale è accaduto in una palestra di Olinda, città brasiliana nello Stato del Pernambuco. Montenegro faceva esercizi di bodybuilding da una trentina di anni. Era in procinto di sollevare un bilanciere da 3o chili per lato, quindi 70 chili totali considerando anche l’asta, ma dopo aver staccato per partire con la prima ripetizione il bilanciere gli è scivolato da tutte e due le mani cadendo bruscamente sul torace