Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha pubblicato il filmato di un attacco contro una nave porta-droni iraniana, che, a suo dire, è stata avvolta dalle fiamme. “Le forze statunitensi non si tirano indietro nella missione di affondare l’intera Marina iraniana”, ha scritto il CentCom su X, riportato dalla Fox. “Oggi, una portaerei iraniana, più o meno delle dimensioni di una portaerei della Seconda Guerra Mondiale, è stata colpita ed è ora in fiamme”, continua il post.

Anche il Comandante del CentCom, l’ammiraglio Brad Cooper, ha menzionato l’attacco in un briefing ieri nella sede del CentCom a Tampa, in Florida. “Al momento, abbiamo oltre 30 navi. Solo nelle ultime ore, abbiamo colpito una portaerei iraniana, più o meno delle dimensioni di una portaerei della Seconda Guerra Mondiale, che trasportava droni. E mentre parliamo, è in fiamme. Il presidente ci ha affidato un altro compito: radere al suolo la base industriale iraniana per i missili balistici. Quindi non stiamo solo colpendo ciò che hanno. Stiamo distruggendo la loro capacità di ricostruire”, ha affermato.