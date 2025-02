Un grosso incendio è scoppiato questa notte, intorno all’una, alla Inalca di via Due Canali a Reggio Emilia, uno stabilimento di lavorazione delle carni. Sul posto i vigili del fuoco con il supporto anche di tre squadre arrivate da Parma. Il rogo, riferiscono alcuni testimoni, è stato preceduto da una esplosione. In attesa dei rilievi di Arpae, le autorità consigliano di tenere le finestre chiuse.

Incendio a Reggio Emilia, brucia lo stabilimento Inalca

La colonna di fumo e l’odore acre si sentono a chilomentri di distanza. Il grosso incendio è scoppiato nella notte all’Inalca di Reggio Emilia, azienda del gruppo Cremonini leader nelle carni. La colonna di fumo è visibile da lontano e il calore ha sciolto le tapparelle di alcune case vicine allo stabilimento. Non risultano al momento feriti. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia. Le operazioni dei pompieri durano da ore. La zona adiacente alla fabbrica è stata evacuata. Le fiamme sono visibili dall’autostrada.