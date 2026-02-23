Sulla facciata dell’edificio dell’ambasciata russa in Corea del Sud è comparso uno striscione con la scritta “La vittoria sarà nostra”, in riferimento all’anniversario della guerra in Ucraina iniziata quattro anni fa. Lo striscione con i colori della bandiera russa è stato segnalato nel fine settimana e nella mattinata di oggi era ancora esposto presso l’ambasciata. L’iniziativa, che coincide con il quarto anniversario dell’attacco (24 febbraio), ha scatenato la protesta di Seul, che ha chiesto l’immediata rimozione dello striscione: “Il governo sudcoreano ha costantemente sostenuto la posizione secondo cui l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è un atto illegale”, ha dichiarato il ministero degli Esteri sudcoreano in una nota.