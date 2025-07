Il quarto di finale tra Novak Djokovic e Flavio Cobolli sul Centrale dell’All England Club è stato un match intenso ed equilibrato, con tante grandi giocate. Alla fine a spuntarla è stato il tennista serbo, che ha vinto la gara per 6-7, 6-2, 7-5 e 6-4. Wimbledon è da sempre un appuntamento imperdibile per le star di Hollywood. Anche il match tra Cobolli e Djokovic si è svolto davanti a un pubblico d’eccezione: presente anche la regina Camilla, che ha assistito alla partita accomodandosi nel Royal Box. Qui, però, c’è stato qualcuno che di entusiasmo ne ha avuto davvero poco: il famoso attore Hugh Grant, noto in particolare per il film Notting Hill, è stato pizzicato dalle telecamere mentre dormiva profondamente durante il tie break decisivo del primo set.

Sogni d’oro Mr. Grant

Nel tie break del primo set l’attenzione si è spostata rapidamente dal campo alle tribune. La regia ha inquadrato Hugh Grant, uno dei volti più noti del cinema britannico. Nessun tifo o trasporto sportivo, anzi: l’attore si è lasciato trasportare dal sonno e a nulla sono serviti gli occhiali strategici con i quali forse ha provato a camuffare il suo sonnellino.

Naturalmente le immagini hanno fatto il giro del web e la scena non è passata inosservata sui social, dove gli utenti si sono immediatamente scatenati con ironie e commenti di ogni tipo.