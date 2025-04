Almeno 150mila le persone arrivate nell’area di San Pietro per assistere alle esequie di papa Francesco. 140 le delegazioni che hanno già fatto accesso in Vaticano. E’ la stima che emerge dal Centro per la gestione della sicurezza dell’evento della Questura di Roma.

Zelensky e Trump a Roma, possibile incontro

In Piazza San Pietro si è raggiunta la capienza massima di 40 mila persone. Si stimano 100 mila persone già presenti in via Conciliazione e lungo le vie di afflusso.

È regolare al momento l’afflusso dei fedeli. Migliaia di fedeli hanno già raggiunto l’area. I varchi sono stati aperti poco dopo le sei e in pochi minuti è stata riempita la parte centrale della piazza.

Impressionante la parata di autorità e leader mondiali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la figlia Laura, ha reso omaggio al Papa nella bara chiusa, ancora nella Basilica di San Pietro. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è giunta vestita tutta di nero. Anche il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania hanno reso omaggio al Papa soffermandosi in preghiera davanti alla bara.

Nella delegazione Usa presente anche l’ex Presidente Joe Biden con la moglie Jill. Il fatto che anche il Presidente ucraino Zelensky sia arrivato a Roma autorizza a pensare che incontrerà Trump. Sul poisto anche il Presidente francese Macron.

Trump e la presidente della commissione Urusla Von der Leyen si sono stretti la mano sul sagrato della Basilica di San Pietro poco primo dell’avvio della cerimonia.

Il Papa compirà il suo ultimo ‘viaggio’ terreno a bordo di una papamobile. Per il corteo funebre da San Pietro a Santa Maria Maggiore, dopo i funerali, è stato riadattato il pianale di una papamobile che il Papa aveva utilizzato in un viaggio in Oriente. E’ stata la soluzione per avere un mezzo aperto e consentire a tutti di vedere il passaggio della bara del Papa per le vie di Roma alla fine delle esequie.

Quando la bara è arrivata a Piazza San Pietro e adagiata su un tappeto sul sagrato, è stata accolta da un lungo e commosso applauso dei fedeli.

“Viva il Papa”, ha scandito timidamente una donna. “Francesco”, ha poi gridato un altro gruppo, mentre qualcuno, tra laici e religiosi, faceva il segno della croce, asciugando le lacrime. Nel silenzio caduto sulla piazza dopo gli applausi – rotto solo dai canti sacri – si possono infatti sentire alcune persone piangere.