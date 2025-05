Insieme ai veicoli cingolati impiegati in prima linea nel fango, per l’assalto al nemico alcuni militari russi impiegano un Porsche Cayenne, un suv di lusso.

Su X sono stati pubblicati alcuni video che mostrano l’auto accompagnata anche da una moto Enduro e da un cart, le macchinette elettriche che si impiegano sui campi di golf. I russi ne hanno importate migliaia dalla Cina in una versione chiamata DesertCross in grado di muoversi su ogni terreno.

Russian soldiers on the frontline using a Porsche Cayenne. The Germans must be delighted. pic.twitter.com/0LPNY1gmf3 — Z.O.V Military (@WarHunter2222) May 18, 2025

L’auto, come mostra il video, avanza su uno sterrato in prossimità del fronte. Il golf cart che è prima di lei si è impantanato nel fango: il Cayenne riesce invece a seguire il corazzato che apre la formazione. Come mostrano le immagini, l’auto è un vero e proprio mezzo da guerra: l’autista ha una cartucciera per un fucile a pompa, l’arma più diffusa per contrastare i droni ucraini.