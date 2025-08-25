A Venezia un’altra gondola si è rovesciata questa mattina, facendo finire in acqua il gondoliere e i turisti a bordo. L’incidente, avvenuto in un rio interno, sarebbe stato causato da un movimento improvviso dei passeggeri intenti a scattare selfie. Nessuno è rimasto ferito e i protagonisti hanno raggiunto la riva aggrappandosi a barche e finestre. Il video dell’episodio, simile a quello avvenuto a maggio sul Canal Grande, è già virale sui social.