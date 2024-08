Il bambino che regala 5 euro a Papa Francesco: “Così puoi comprare un gelato” VIDEO

Uscita a sorpresa di papa Francesco, ufficialmente “in ferie”. In forma privata, Bergoglio è andato all’Ostia Summer Park, un festival gratuito, alla sua prima edizione quest’anno, sorto all’interno delle giostre in piazza della Stazione Vecchia nel quartiere romano che si affaccia sul mare. Francesco, alle 16 e 30 ha incontrato i lavoratori prima di rientrare in Vaticano.

Papa Francesco visita il luna park di Ostia

E’ suor Genevieve, la religiosa sua amica impegnata da decenni nella pastorale dei giostrai, ad aver invitato papa Francesco a visitare e salutare lavoratori e operai dell’Ostia Summer Park. Suor Genevieve è ormai una specie di piccolo mito nel mondo cattolico orbitante attorno a papa Francesco: 81 anni, definita nell’ultimo incontro dallo stesso Bergoglio scherzosamente “la enfant terrible”, da 56 anni si occupa di pastorale dei giostrai ma anche alle comunità Lgbtq+. Con i giostrai del Luna Park di Ostia Lido, condivide la vita abitando in una roulotte insieme alla consorella Anna Amelia.

La sala stampa vaticana, nel confermare la notizia, ha sottolineato che il pontefice ” ha benedetto una statua della Madonna protettrice dello spettacolo viaggiante e del circo e ha salutato le famiglie e i bambini presenti”.

Il bambino che regala 5 euro a Papa Francesco

Dopo il suo arrivo nel salone del parco, come omaggio al Papa è stato offerto un breve spettacolo di acrobazie, gag e palloncini. Ad un ragazzo, Massimo, che lo riprendeva col telefonino, il Pontefice ha registrato un video per salutare la nonna Laura, come regalo del nipote. Durante la visita, al Papa si è avvicinato anche Oscar, un bambino di 9 anni, per porgere al Pontefice i doni. Tra questi c’è un carillon in forma di carosello, “il simbolo delle giostre”, e una letterina in una busta azzurra: “Dentro ci sono 5 euro, così ti puoi comprare un gelato”, spiega il bambino. Bergoglio lo guarda commosso e prima di scoppiare a ridere dice: ” un gelato?”