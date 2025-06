Verso le 7,30 di questa mattina è stato sollevato dalle gru Hebo Lift 10 e 2 il veliero Bayesian, colato a picco a Porticello vicino Palermo la notte del 19 agosto dello scorso anno. Già ieri sera l’imbarcazione era stata portata a galla per inserire altre cime. Oggi lo scafo è stato tirato fuori dall’acqua per renderlo visibile dopo 10 mesi sott’acqua. Una volta fuori sono cominciate le operazioni per svuotare l’acqua presente all’interno e sono subito emerse alcune questioni che non tornano: il portellone è chiuso e lo scafo è integro. come è affondato il veliero?

A bordo di una motovedetta posizionata vicino sono arrivati il pm Raffaele Cammarano che coordina le indagini e i militari della capitaneria che hanno condotto gli accertamenti. Attorno alla zona del recupero sono state posizionate diverse motovedette della Capitaneria per controllare il tratto di mare e verificare che non vi sia versamento di carburante dall’imbarcazione. Presenti anche i tecnici dell’Arpa che hanno utilizzato droni e raggi infrarossi utili ad intercettare il minimo rischio di inquinamento. L’albero del Bayesian lungo 72 metri è stato tagliato nei giorni scorsi per facilitare le operazioni di recupero ed è ancora in fondo al mare. Verrà recuperato tra domenica pomeriggio e lunedì mattina e trasferito nel porto di Termini Imerese. Il relitto, nelle prossime ore verrà lentamente sollevato ancora per poi essere rimesso in acqua e verificare la tenuta stagna dello scafo.

Lo scafo non presenta particolari danni e il portellone è chiuso

Il comandante Nicola Silvestri, capo servizio operazioni della Direzione marittima di Palermo, parlando con i giornalisti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera che, a largo di Porticello (Palermo), sta coordinando le operazioni di recupero del Bayesian ha spiegato che “non c’è alcun accertamento irripetibile in atto, siamo solo in una fase di recupero. Gli accertamenti veri per la perizia si terranno in un secondo momento e ancora non sono stati delineati”.

Come ha raccontato Michele Maltese, il direttore marittimo della Sicilia occidentale che sta coordinando le operazioni di recupero, “lo scafo del Bayesian si presenta sporco ma non sembra avere particolari danni. Non possiamo ancora sapere se ci siano particolari falle ed è per questo che la procura sta seguendo da vicino le operazioni di recupero a bordo di una nostra motovedetta. Una cosa è certa: il lato sinistro, che è quello che è sempre stato scoperto e visionato si presenta senza nessuna anomalia. La sovrastruttura invece è in parte danneggiata dal naufragio”.

Il portellone di poppa che era stato sospettato di essere la via d’acqua responsabile del naufragio ed è chiuso. La domanda che si stanno ponendo al momento chi sta coordinando le operazioni ed anche il pm Cammarano è: quando è stato chiuso? Prima, durante o dopo la tempesta di quella notte d’agosto in cui morirono sette persone tra cui il magnate britannico Mike Lynch?