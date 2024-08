Il bellissimo video del Labrador che per la prima volta passeggia dopo una vita chiuso nel box

Daphne è un cane Labrador che vive da tanti anni nel box di un rifugio per cani. Una realtà fatta di cemento e sbarre di metallo che le hanno impedito di vedere e calpestare, per diverso tempo, un prato. Per la prima volta, Daphne viene portata all’aperto grazie all’interessamento di un volontario. Appena tocca con le zampe l’erba, il cane si ferma ad osservare questa nuova scoperta che a lei appare come straordinaria.

Come si vede in un video pubblicato su TikTok, i primi passi appaiono incerti ma ricchi di emozione. Le zampe affondano infatti nell’erba soffice, una sensazione nuova che certamente un po’ la spaventa. Si guarda intorno e vede che i cani che sono con lei corrono liberi: decide quindi di imitarli e si lascia andare.

Daphne è stata trovata da cucciola e non è stata ancora adottata

Daphne è stata trovata da cucciola all’inizio del 2023 mentre vagava per le strade di Seminole in Oklahoma. Con lei c’erano alcuni suoi fratelli: tutti i cani sono stati portati alla Seminole Humane Society per essere adottati. Lei però, da là non è mai uscita a differenza dei suoi fratelli che sono stati tutti adottati.

Grazie ad uno dei volontari di Desiderata Rescue, organizzazione dell’Oklahoma che sta cercando per lei una famiglia, Daphne ha potuto finalmente assaporare la gioia della vita all’aria aperta. Ora si spera che questo Labrador completamente nero possa trovare una famiglia che la adotti.