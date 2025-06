Blitz a sorpresa del collettivo Ultima Generazione a Montecitorio. Alcuni attivisti si sono radunati lanciando a terra decine di forbici di carta colorate di fronte all’ingresso della Camera dei deputati, protestando contro il caro vita e chiedendo a gran voce il taglio dell’Iva sui beni di prima necessità.

Il video del blitz di Ultima Generazione

“Giorgia Meloni e il suo governo taglino l’Iva sul cibo che mangiamo ogni giorno. Pane, pasta, farina. Il cibo che compriamo costa sempre di più. Giorgia Meloni lo aveva promesso. Perché non lo fa?”, hanno gridano gli attivisti. “È questa l’Italia che vogliamo, dove la nuova legge sulla sicurezza impedisce di manifestare il dissenso?”, ha urlato qualcun’altro. Poco dopo sono intervenuti i carabinieri, che hanno allontanato di peso i manifestanti accompagnandoli oltre le transenne della piazza.

Gli undici attivisti presenti alla manifestazione a sorpresa hanno poi continuato la loro protesta opponendo resistenza passiva, prima di esser trasportati in caserma dai carabinieri. Otto attivisti sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata.