Al termine del Carnevale Liberato di Poggio Mirteto in provincia di Rieti, per il secondo anno consecutivo è stato bruciato in Piazza Martiri della Libertà un fantoccio di cartapesta che raffigurava Giorgia Meloni. La premier è stata rappresentata come una Barbie “fascio di luce” che fa il saluto romano dall’interno di una confezione rosa acceso come quella delle bambole della Mattel. Mentre il fantoccio era in fiamme, i presenti hanno iniziato a intonare lo slogan “siamo tutti antifascisti”.

La leader di Fratelli d’Italia non è la prima politica a “bruciare”. Prima di lei era toccato a Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e a vari politici di ogni partito.

D’altronde il Carnevale di Poggio Mirteto è conosciuto anche come il “Carnevale Liberato”. Nel comune della Sabina, la festa venne fatta una prima volta il 24 febbraio 1861 al termine di una rivolta popolare che aveva dichiarato la città liberata dallo Stato Pontificio e annessa al Regno d’Italia.