Di recente, il leggendario frontman degli Iron Maiden, Bruce Dickinson, è stato ripreso mentre si esibiva a New Orleans con un’artista di strada. Il rocker britannico ha cantato insieme al musicista “You’ve Got Another Thing Comin”, celebre brano dei Judas Priest tratto dallo storico album Screaming for Vengeance, del 1982.

Bruce Dickinson duetta con un’artista di strada

Tutta la scena è stata filmata e condivisa sui social dalla compagna di Dickinson, Leana Dolci. Il video è diventato virale in poche ore. Il cantante, in perfetto outfit da turista, ha duettato con l’artista di strada aggiungendo al brano il suo timbro inconfondibile, offrendo un’esibizione totalmente improvvisata ed entusiasmante: un evento che il musicista di New Orleans non dimenticherà tanto facilmente.

Il cantante si trova attualmente negli Stati Uniti per il suo tour da solista, che lo ha portato anche nella città della Louisiana. Il suo incontro casuale con l’artista di strada ha subito emozionato i fan per l’energia mostrata durante l’esibizione improvvisata e per il brano scelto, quello di una band che, così come i Maiden, rappresenta un tassello fondamentale nella storia del metal britannico.