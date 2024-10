“Ringrazio Dio di non essere rimasta lì. Oggi sicuramente non sarei più in onda. Garantito. Non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi…“. È il fuorionda di Bianca Berlinguer, durante la registrazione di “È sempre Cartabianca” di domenica (Rete4), che è andato in onda a Striscia la notizia.

Il fuorionda di Bianca Berlinguer

Secondo la ricostruzione di Striscia la conduttrice, dopo essersi lamentata con i suoi collaboratori per un servizio errato mandato in onda (“Non è possibile, non ce la faccio, non si può lavorare così… hanno sbagliato pezzo! Non è più possibile lavorare con un branco di incapaci come questi. Non ne imbroccano una”), si abbandona sottovoce a una confessione sul suo trasloco dalla Rai a Mediaset: “Mi hanno detto che ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi. Che poi se fai un talk, che te voi controlla’. Avrebbero boicottato gli ospiti, figurati…”.