Cosa non si farebbe per risparmiare su un biglietto aereo? Qualcuno confronta i prezzi per settimane, altri viaggiano solo con il bagaglio a mano. E poi c’è chi si infila direttamente nel bagaglio. Succede a Miami, dove un genio ha deciso di sfidare le leggi del buon senso (e dell’aviazione civile) avvolgendosi nella plastica per bagagli e tentando di farsi spedire in stiva. Sì, come un pacco Amazon. Il tentativo è stato immortalato in un video diventato subito virale.

Il check-in più surreale dell’anno

La scena si è consumata davanti al banco della LATAM Airlines, dove un ragazzo, con l’aria di chi sta facendo la cosa più normale del mondo, ha chiesto di imbarcare il suo amico “plastificato”. Il personale, dopo un momento di comprensibile smarrimento, ha gentilmente spiegato che no, gli esseri umani non rientrano nelle dimensioni del bagaglio registrato, nemmeno se sottovuoto. Risultato? Una valanga di risate tra i passeggeri e l’intervento della sicurezza aeroportuale.

Dal volo mancato alla gloria virale

Alla fine, nessun volo, ma una bella camminata fuori dall’aeroporto scortati dalla polizia. Fortunatamente, si trattava solo di uno scherzo per i social. Gli utenti, ovviamente, si sono scatenati: tra chi propone “tariffe umane extra small” e chi suggerisce la pellicola come nuova linea di moda da viaggio, il web ha incoronato il plastificato viaggiatore come eroe del nonsense.