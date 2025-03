Diciamolo: se c’è un giorno in cui uno può permettersi di essere completamente ubriaco e devastare un gate d’aeroporto, quel giorno è il 17 marzo. E se c’è un luogo in cui questo comportamento dovrebbe essere quasi incoraggiato, quello è l’aeroporto di Dublino. Non è forse un diritto sacro di ogni irlandese celebrare San Patrizio con una quantità di Jameson sufficiente a far barcollare un cavallo?

Una furia alcolica e palestrata

Va detto che il nostro eroe del giorno sembra anche piuttosto in forma. Avete visto con quanta facilità ha strappato via cavi e cassetti dal chiosco del Gate 107? Non sappiamo esattamente quale sia stata la scintilla che ha fatto esplodere la sua rabbia, ma possiamo immaginare: arriva trafelato al gate, vede la porta chiudersi davanti ai suoi occhi, e il solito addetto, con il solito sorrisetto burocratico, gli dice: “Mi dispiace, signore, non posso fare nulla.” E nel frattempo l’aereo, ancora perfettamente fermo sulla pista, sembra prenderlo in giro. Diciamoci la verità, chi non avrebbe almeno pensato di ribaltare tutto?

Dublin airport this morning pic.twitter.com/K4efcePuoX — B (@BBaej1957835) March 17, 2025

Un San Patrizio da ricordare

Ora, svegliarsi la mattina dopo in una cella di sicurezza dell’aeroporto non era probabilmente nei piani della sua giornata. Forse si immaginava a festeggiare con gli amici, magari già altrove a continuare la sua missione alcolica.