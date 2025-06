Quando si dice “tifare con il cuore”. Per un tifoso del River Plate, l’amore per la propria squadra ha superato il confine del buonsenso e, a quanto pare, anche quello del codice civile. L’episodio si è consumato in occasione del Mondiale per club, in corso negli Stati Uniti, dove il supporter argentino ha deciso di dare fuoco alla propria auto pur di volare a Pasadena e vedere dal vivo River Plate–Monterrey.

L’idea geniale? Fingere che l’auto fosse andata distrutta accidentalmente, intascare i soldi dell’assicurazione (circa 10.000 euro) e investirli in biglietto aereo, ingresso allo stadio e qualche giorno di gloria. “Ho venduto la macchina… anzi, gli ho dato fuoco”, ha confessato candidamente a El Chiringuito. “In Argentina nessuno ti dà quei soldi davvero, così ci siamo pagati tutto. Siamo io e mio figlio. Mia moglie? Penso che mi lasci a breve”.

🔴⚪️ Locura por #River: un hincha ¡quemó su coche para cobrar el seguro y así viajar al #MundialDeClubes! 📌Un simpatizante “Millonario” fue entrevistado en la previa del duelo ante #Monterrey 🇲🇽 y develó una inédita anécdota 📌”Mi mujer peleó conmigo, pero le dije que después… pic.twitter.com/kpILX1cG8f — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) June 23, 2025

Matrimonio in fumo, ma sogno mondiale salvo

La partita, per inciso, è finita 0-0, ma il nostro eroe se n’è uscito con un sorriso grande quanto lo stadio di Pasadena: “Ricompreremo la macchina, ma questo momento non si recupera mai. Siamo migliori del Real Madrid”. Insomma, auto distrutta, matrimonio in bilico, conto in rosso… ma cuore pieno. Il River Plate ha poi perso contro l’Inter ed è uscito anzitempo dal Mondiale per club.