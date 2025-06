Alla Galleria degli Uffizi, uno dei musei più visitati al mondo, un turista non ha saputo resistere alla tentazione di scattarsi un selfie di fronte a un quadro, quello del “Ritratto di Ferdinando de’ Medici gran principe di Toscana” di Anton Domenico Gabbiani, realizzato alla fine del Seicento. In una sala stracolma di persone e senza particolari scrupoli, l’uomo si è avvicinato di spalle al quadro ed è scivolato sui distanziatori che servono proprio a evitare il contatto tra i visitatori e le opere d’arte.

Il danno e la denuncia

La tela, danneggiata con uno squarcio ben visibile, è stata poi affidata ai restauratori per l’operazione di recupero. Nonostante il danno, lieve per fortuna, la direzione del museo ha fatto sapere che l’opera potrà tornare in esposizione entro pochi giorni. Il dipinto di Gabbiani è solitamente conservato a Palazzo Pitti ed è agli Uffizi in questi giorni per una mostra temporanea che sarà visitabile fino al 28 novembre.

Il turista, protagonista della vicenda ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e documentata anche dal racconto dei testimoni, è stato identificato e denunciato. Sull’incidente è poi intervenuto il direttore degli Uffizi Simone Verde: “Oggi un turista, volendo fare un meme davanti a un dipinto, indietreggiando in posa come il principe dei Medici ritratto, ha urtato la superficie dell’opera. Il problema di visitatori che vengono nei musei per fare meme o scattare selfie per i social è dilagante: porremo dei limiti molto precisi, impedendo i comportamenti non compatibili con il senso delle nostre istituzioni e del rispetto del patrimonio culturale”.