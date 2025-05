Nel giorno della vittoria sul fascismo, celebratosi in diversi Paesi europei il 9 maggio, Ken Turner, un veterano di guerra di 98 anni, ha guidato un enorme carro armato Sherman con un solo e chiaro obiettivo: utilizzarlo per demolire malamente un auto Tesla. La macchina, sulla quale è stata appositamente fissata una targa con la scritta “Fascism”, è finita in mille pezzi sotto il peso di uno dei carri armati più iconici di sempre, il modello che la Gran Bretagna e lo stesso Turner utilizzarono nel corso della Seconda guerra mondiale.

La protesta del veterano di guerra

Il gesto provocatorio, simbolico e spettacolare di Ken Turner nasce dall’esigenza di voler contestare Tesla e soprattutto il proprietario dell’azienda, Elon Musk, colpevole secondo Turner di appoggiare e favorire l’avanzata dell’estrema destra in Europa. “Sono abbastanza vecchio da aver visto il fascismo la prima volta. Ora sta tornando”, ha dichiarato il veterano di guerra. L’auto, ora distrutta, gli è stata donata da un proprietario che si era pentito di averla comprata.

Poco prima di raggiungere con lo Sherman l’auto Tesla prescelta per la protesta, Turner ha affermato: “Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, sta utilizzando il suo immenso potere per sostenere l’estrema destra in Europa e i suoi soldi provengono dalle automobili Tesla. Bene, ho questo messaggio per il signor Musk. Abbiamo già sconfitto il fascismo e lo sconfiggeremo di nuovo!”. Il video della protesta, diffuso dal gruppo di attivisti britannici Led By Donkeys, è diventato virale in pochissime ore, aprendo ancora una volta il dibattito riguardo all’influenza del miliardario della tecnologia sulla democrazia europea.