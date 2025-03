Nel calcio abbiamo visto di tutto, ma un allenatore in smoking mai. Questo sì che è un colpo di classe. Il protagonista di questa scelta a dir poco scenografica è Segundo Castillo, tecnico del Barcelona Sporting Club, squadra ecuadoregna, che ha deciso di trasformare la panchina in una passerella durante la sfida di Copa Libertadores contro il Corinthians.

Quando il calcio incontra l’alta moda

Il look di Castillo non è passato inosservato. Smoking bianco con risvolti neri, gilet coordinato, papillon perfettamente annodato e scarpe lucide. Un outfit che sembrava più adatto a un matrimonio che a una partita di calcio. Ma la scelta si è rivelata azzeccata: i suoi hanno battuto a sorpresa il favoritissimo Corinthians con un sonoro 3-0. Altro che semplice eleganza, qui parliamo di un vero talismano!

Un nuovo trend?

Sui social, le immagini di Castillo che sbraita e gesticola con lo stile di un presentatore degli Oscar sono diventate virali. In molti si sono chiesti il motivo di questa scelta. La risposta potrebbe essere semplice: la Libertadores è l’equivalente sudamericano della Champions League, quindi perché non vestirsi per l’occasione? Dopotutto, il calcio è spettacolo e Castillo ha preso la cosa molto seriamente.