Un misterioso oggetto rotante è stato avvistato nei cieli sopra Naro-Fominsk, a circa 70 km da Mosca. Con un centro rosso e struttura circolare bianca rotante, il velivolo è stato preso di mira dalla difesa aerea russa, che ha mancato ripetutamente il bersaglio. Alcuni canali ucraini hanno ironizzato sull’accaduto, sostenendo che Mosca stava tentando di abbattere un proprio elicottero, scambiato per un drone nemico. L’Ucraina ha negato il coinvolgimento, sottolineando che droni come l’RZ-500 (con autonomia di 300 km) non sarebbero in grado di compiere simili incursioni.