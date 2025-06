Un messaggio di minacce da parte del Mossad, l’agenzia di intelligence israeliana, rivolto ad una ventina di generali iraniani che vengono invitati a fuggire per evitare di fare la stessa fine degli altri ufficiali uccisi sotto le bombe israeliane. L’audio di una di queste telefonate è stata raccontata in un’esclusiva dal Washington Post. Al generale in questione vengono dettate le condizioni: 12 ore di tempo per registrare un video dissociandosi dal regime per mettersi al sicuro insieme alla famiglia. La dichiarazione di dissociazione deve essere poi pubblicata su Telegram e diffusa in rete.

L’uomo al telefono fa capire al generale che è tutto vero. Per farlo elenca una serie di pasdaran uccisi da quando è scattata l’operazione Rising Lion, ossia l’attacco israeliano sull’Iran:”Ti sto chiamando dal paese che appena due ore fa ha mandato all’inferno uno dopo l’altro Bagheri, Salami, Shamkani”. I primi due citati sono stati effettivamente eliminati mentre il terzo è rimasto ferito in modo grave.

Il Washington Post non precisa se l’audio richiesto sia stato poi effettivamente spedito su Telegram. L’unica cosa certa è che il generale che ha ricevuto la telefonata è ancora in vita. Non è nemmeno chiaro quali fossero le altre figure a cui era rivolto il messaggio. L’unica cosa certa è l’intenzione del Mossad: gettare scompiglio nelle gerarchie militari intimorendo coloro che avrebbero dovuto prendere il posto degli assassinati. E come fa notare il Corriere, la telefonata ha mostrato tutta la capacità del Mossad di agire in modo indisturbato.