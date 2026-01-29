Un video diffuso dal sito The News Movement ritrae Alex Pretti, l’uomo di 37 anni poi ucciso da agenti federali a Minneapolis, in un confronto con l’Ice l’11 gennaio, circa due settimane prima della sua morte. Nel filmato l’uomo, riconosciuto con alta probabilità tramite riconoscimento facciale, è visto mentre si avvicina a un veicolo governativo e dà un calcio al fanalino di coda di un’auto dell’Ice, prima di essere portato a terra da più agenti.

Secondo le immagini, Pretti avrebbe avuto una pistola nei pantaloni, ma gli agenti non la notarono durante lo scontro. Dopo l’episodio il 37enne venne lasciato libero, nonostante l’alterco con le forze federali.

Il filmato è diventato un elemento centrale del dibattito pubblico: diverse voci conservatrici, alcune vicine all’ex presidente Trump, lo usano per sostenere che Pretti non fosse del tutto pacifico e che avesse un regolare permesso di porto d’armi, mentre altri — compresi cittadini e attivisti — affermano che ciò non giustifichi in alcun modo la sua successiva uccisione avvenuta in un altro episodio con agenti federali.

Per il sindaco di Minneapolis, questo video, pur mostrando un alterco precedente, non giustifica la morte di Pretti e non risolve le controversie sulle modalità dell’intervento dell’ICE che ha portato al suo decesso.