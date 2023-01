Il pope della chiesa ortodossa di Torvaianica cade in mare durante il lancio della croce VIDEO

Il pope della chiesa ortodossa di Torvaianica è caduto in mare dopo aver lanciato la croce in acqua. Tutto è avvenuto venerdì durante la Teofania, una festa religiosa ortodossa equivalente dell’Epifania.

Il pome, come si vede nel video è arrivato in processione, ha recitato le preghiere e si è sporto sul bordo del palchetto. Dopo aver lanciato la croce però, il pope, è inciampato ed è caduto in mare.