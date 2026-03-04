Un gesto di quelli che non si vedono spesso sui campi di calcio. Siamo in Serie B e la partita è Reggiana-Südtirol: Cragno, il portiere della squadra altoatesina, come mostrano le immagini di Dazn, al 65esimo minuto si infortuna dopo essere uscito dall’area di rigore nel tentativo di anticipare l’attaccante degli emiliani Fumagalli. Quest’utimo si trova con la possibilità di prendere la palla e tirare verso la porta rimasta ormai sguarnita. L’attaccante decide però di non farlo mettendo il pallone in fallo laterale.

Davvero un bel gesto di fairplay che fanno bene al calcio.