Durante il vertice della Comunità Politica Europea a Copenaghen, il primo ministro albanese Edi Rama si è rivolto a Emmanuel Macron ironizzando sulla gaffe di Donald Trump: il presidente Usa, infatti, in un recente incontro con Keir Starmer, aveva rivendicato con fierezza il suo successo nell’aver risolto il conflitto tra Azerbaigian e Albania. Trump, in realtà, intendeva riferirsi all’Armenia. La sua gaffe è rimbalzata sui media, ha fatto il giro e alla fine, a distanza di qualche giorno, è ritornata al centro di una conversazione, naturalmente catturata in video, tra Rama e Macron.

L’ironia del premier albanese

“Dovrebbe scusarsi con noi, visto che non ci ha neppure fatto i complimenti per l’accordo di pace che avrebbe firmato tra Albania e Azerbaigian”, ha scherzato Rama rivolgendosi a Emmanuel Macron.

Il presidente francese, preso in contropiede, si è lasciato andare a una risata dando una pacca amichevole sulla guancia del premier albanese, mentre Ilham Alíyev, leader dell’Azerbaigian, si è unito divertito alla scena.