Il principe Harry urla e impreca tra zombie e labirinti infestati VIDEO

Una versione inedita del Principe Harry, che in tv è apparso spaventato e sotto choc durante una apparizione a sorpresa al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno dei talk show più popolari degli Stati Uniti. In una serata che si preannunciava già ricca di emozioni, il Duca del Sussex è stato protagonista di uno sketch spaventoso e allo stesso tempo esilarante e inatteso. Infatti, l’apparizione non era la classica intervista seduta che ci si potrebbe aspettare da una figura reale, piuttosto una partecipazione inaspettata a un segmento speciale di Halloween.

Durante la sua visita a New York, Harry ha accettato l’invito di partecipare a un’esperienza unica e un po’ fuori dagli schemi: attraversare un labirinto infestato, preparato appositamente per il periodo di Halloween dal team di Jimmy Fallon. Il risultato? Risate, urla e qualche imprecazione.

Appena varcata la soglia del labirinto, Harry si è trovato di fronte a creature spaventose, zombie e mostri che lo hanno colto di sorpresa in diversi punti del percorso. Nonostante la sua solita compostezza, il principe non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare a un’esclamazione di spavento, gridando “Gesù, f***” quando uno degli zombie è saltato fuori da un angolo buio. Il pubblico, sia in studio che a casa, ha riso di gusto vedendo il lato umano e vulnerabile di una delle figure più conosciute al mondo.

Harry, che ha recentemente compiuto 40 anni, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di prendersi meno sul serio e di partecipare con ironia a situazioni fuori dall’ordinario.

L’idea del segmento era semplice: condurre Harry attraverso una serie di stanze terrificanti, ciascuna progettata con un tema horror, dalle quali spuntavano attori travestiti da zombie, lupi mannari e robot fuori controllo. Il sito ufficiale del labirinto descrive l’esperienza come un “viaggio negli incubi di Jimmy”, dove i visitatori sono invitati a esplorare dieci stanze ricche di sorprese macabre e incontri inquietanti. Ogni ambiente era studiato per spaventare, con effetti sonori, luci soffuse e personaggi sinistri pronti a balzare fuori da ogni angolo.

Nel corso dell’avventura, Harry ha continuato a regalare momenti di divertimento. In un’occasione, ha scherzato su uno degli attori travestiti, dicendo che assomigliava al cantante canadese Michael Bublé. “È Michael Bublé? Bel lavoro, amico,” ha detto ridendo, dimostrando che, nonostante lo spavento, riusciva ancora a mantenere un tono leggero e giocoso. Ma il momento più divertente è stato quando uno degli attori, che interpretava uno zombie, non ha riconosciuto chi fosse Harry e, dopo che il principe le è passato accanto, ha chiesto candidamente a un altro attore: “Chi era quello?”.

Questi brevi momenti di ironia e umorismo hanno reso l’apparizione di Harry al The Tonight Show memorabile per i fan, mostrando una versione più rilassata e accessibile. Abituato a situazioni formali e istituzionali, il principe ha dimostrato che può anche divertirsi e partecipare a sketch leggeri senza prendersi troppo sul serio.

Questa apparizione di Harry al talk show è stata una delle tante tappe della sua recente visita a New York, dove si è recato per una serie di impegni legati ai suoi patrocini e alle iniziative filantropiche. Durante il suo soggiorno nella Grande Mela, Harry ha partecipato a eventi legati a Travalyst, l’organizzazione che promuove viaggi sostenibili, e al Parents Network della Archewell Foundation, la fondazione che ha creato insieme a Meghan Markle per supportare cause umanitarie. La sua presenza negli Stati Uniti continua a destare grande interesse, e ogni sua apparizione pubblica viene seguita con attenzione da media e fan.