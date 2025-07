“Hello”. Hanno ricominciato da lì, da una delle loro canzoni più famose gli Oasis nella notte di Cardiff, coi fratelli Liam e Noel Gallagher finalmente insieme dopo 16 anni in una reunion storica: sono saliti sul palco uno di fianco all’altro alzando le braccia, mano nella mano, col pubblico in visibilio.

74mila spettatori al Principality Stadium

I re del brit-pop hanno incantato con le loro chitarre elettriche e i riff melodiosi i 74mila spettatori del Principality Stadium col gigantesco tetto chiuso, trasformato da casa del rugby gallese a tempio della musica.

“È bello essere tornati”, ha detto Liam durante il primo brano, scatenando altro entusiasmo tra i fan, per poi passare insieme alla band ad un’altra hit, ‘Acquiesce’, in cui entrambi i fratelli hanno cantato insieme, per seppellire l’ascia di guerra.

“Abbiamo bisogno l’uno dell’altro”. E poi ancora il frontman, scatenato, ha commosso il pubblico sottolineando, “È passato troppo tempo”, in una esibizione che dà l’avvio a un tour mondiale con 41 concerti, fra Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Giappone, Australia e Brasile.

La scaletta dei brani ha ripercorso la storia dei grandi successi della band di Manchester, nel pieno dei trentesimi anniversari: l’anno scorso si è celebrato quello del debutto con ‘Definely Maybe’ e il prossimo 2 ottobre toccherà a ‘(What’s the Story) Morning Glory?’.

Una superband affianca i fratelli Gallagher

Hanno suonato pezzi come ‘Some Might Say’, ‘Morning Glory’, e ancora ‘Cigarettes and Alcohol’. La reunion è stata all’insegna di una formazione allargata, quasi una superband, coi Gallagher affiancati dal membro originale degli Oasis, Paul ‘Bonehead’ Arthurs, così come Gem Archer e Andy Bell, entrambi entrati a far parte del gruppo nel 1999 e rimasti nella formazione fino allo scioglimento del 2009.

Con loro Joey Waronker, già batterista di Rem e Beck, e Jess Greenfield, che fa parte del progetto parallelo di Noel, The High Flying Birds. E proprio Noel prima di salire sul palco ha detto: “È fatta, non si torna indietro”.

I fratelli si sono così lasciati alle spalle il drammatico scioglimento avvenuto sedici anni fa, dopo l’ennesima lite, nel backstage di una loro esibizione durante il festival Rock en Seine a Parigi.