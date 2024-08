A Torino scoppia una rissa su Lungo Dora Napoli.

Una persona riprende tutto dalla finestra. Gli agenti di Polizia arrivati sul posto scendono dall’auto per andare a ristabilire l’ordine. A scambiarsi calci e pugni sono dei ragazzini: gli agenti restano ad una certa distanza in attesa con molta probabilità che arrivino i rinforzi. Uno dei due agenti, ad un certo punto urla di smetterla e non viene minimamente ascoltato.

Selfie sul cofano dell’auto della Polizia

Quello che però riprende dalla finestra un residente ha dell’incredibile. Mentre c’è la rissa e gli agenti sono lontani dalla loro auto, tre giovani ne approfittano: salgono sul cofano dell’auto, ci si siedono sopra e scattano un selfie. L’antifurto suona e i ragazzi scappano via. In lontananza si vede un agente correre verso l’auto. Il video è stato postato originariamente sul sito Welcome to Favelas.