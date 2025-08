Durante il suo primo giorno di vacanza a bordo di un lussuoso yatch, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha realizzato un video, poi pubblicato su Instagram, nel quale ha replicato alle accuse del Pd sull’ipotetico conflitto d’interesse con la Ternana calcio.

Il video di Bandecchi

“Si sono dimenticati che me l’hanno fatta vendere. La prossima volta quando alla Ternana servono 50 euro, dategliele voi. Dai su, cominciamo con un bel vaff…”, ha dichiarato il sindaco di Terni.

“Mando tutto il Pd d’Italia a fare in cu**o, in maniera molto chiara, in particolare il Pd di Terni”, ha affermato Bandecchi nel video. Nel post su Instagram, a corredo del filmato, se la prende anche con chi vota Pd: “Dedicato a tutti i cog**oni che ancora non hanno capito che nel Pd oltre che codardi sono anche scemi e voi li votate quindi siete più stupidì di loro”, ha scritto Bandecchi.