Durante una partita di beneficenza, Leonardo Bonucci non si è risparmiato e lasciandosi trasportare dall’agonismo è intervenuto con un duro tackle su Steph Houghton, per anni capitana della nazionale femminile inglese. Dopo l’intervento piuttosto inatteso da parte dell’ex calciatore della Juventus e della Nazionale, la calciatrice, ex Arsenal e Manchester City e leggenda del calcio inglese, è rimasta a terra per diversi minuti ed è stata soccorsa dallo staff medico. Poco dopo si è rialzata e ha ripreso a giocare continuando tranquillamente la sua partita.

La polemica e gli scatti su Instagram

Durante il Soccer Aid tra Inghilterra e World XI, in un match disputato per raccogliere fondi per l’UNICEF, l’entrataccia di Bonucci, subito virale sul web, ha lasciato tutti piuttosto interdetti per l’eccessiva foga agonistica mostrata durante una semplice partita di beneficenza. Durante questo evento, oltre alle leggende del calcio, scendono in campo anche celebrità di ogni tipo, star del cinema e cantanti. Il suo tackle, di certo totalmente in contrasto con lo spirito amichevole di questo tipo di partite, nelle quali si pensa soprattutto allo spettacolo, ha fin da subito destato una certa indignazione alla quale hanno fatto seguito anche alcune polemiche da parte dei tifosi, che hanno mal digerito l’entrata in scivolata di Bonucci.

Nel tentativo di smorzare ogni discussione o controversia, Bonucci dopo la partita ha pubblicato su Instagram una storia in cui abbraccia la calciatrice, scherzando sul fatto che sia ancora viva dopo il contrasto subito. Nonostante questo, alcuni tifosi hanno pensato che il tackle fosse ingiustificato e perfino rischioso per la calciatrice, altri invece hanno apprezzato il carattere combattivo dell’ex difensore, una caratteristica di Bonucci ben nota a tutti.