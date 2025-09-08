Donald Trump ha assistito domenica alla finale maschile degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz all’Arthur Ashe Stadium di New York. L’arrivo del presidente ha suscitato perlopiù fischi e contestazioni dal pubblico, nonostante qualche applauso isolato.

Despite media networks being ordered to try drown it out, Trump gets clearly boo’d at the US Open during the national anthem. The most hated president in the history of America. pic.twitter.com/iNkoaBvhiU — J.Rudd (@jeffrudd31) September 7, 2025