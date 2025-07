Da quando, nel 2021, sono tornati al potere in Afghanistan, i talebani stanno facendo di tutto per rendere il loro Paese “normale” ed anche attrattivo per i turisti. Per farlo postano anche dei video in Rete a dir poco surreali, che mostrano turisti americani o canadesi che trascorrono felici le vacanze nel Paese asiatico.

In uno di questi video realizzati dal28enne Yosaf Aryubi che gestisce un’agenzia turistica chiamata Raza Afghanistan, c’è un occidentale che finge di essere un ostaggio. Uno dei miliziani dietro di lui, ad un certo punto alza il cappuccio all’uomo che, sorridente e con il pollice alzato, pronuncia la frase: “Benvenuti in Afghanistan”.

Yosaf è cresciuto in America ed ora fa avanti e indietro tra la California e Kabul. A The Independent ha raccontato che gli occidentali nel video sono americani e canadesi che si erano iscritti a uno dei suoi tour. I profili affiliati ai talebani hanno ovviamente condiviso il video e altri simili nella speranza di rendere l’Afghanistan più attraente per i turisti. Il governo americano però ha sconsigliato vivamente viaggi in Afghanistan a qualsiasi titolo. E stessa cosa ha fatto anche il governo italiano.