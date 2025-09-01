Può sembrare la trama di una commedia, eppure è successo davvero: una donna statunitense, Chloe Fountainn, è diventata virale dopo un episodio tanto curioso quanto inaspettato. Una squadra di muratori, incaricata di eseguire lavori di ristrutturazione, ha sbagliato indirizzo e si è presentata direttamente a casa sua. Convinti di trovarsi al posto giusto, hanno iniziato a scaricare materiali da costruzione, pietre e attrezzi davanti al suo giardino.

Chloe, sorpresa dalla scena, ha documentato tutto in un video pubblicato sui social. Nel filmato la si sente esclamare ironicamente: “Hai sbagliato casa!”. Tuttavia, invece di correggere immediatamente l’errore, ha preferito non intervenire, lasciando che i lavoratori proseguissero indisturbati. La vicenda, riportata anche dal Daily Star, ha raccolto migliaia di commenti divertiti da parte degli utenti.

Il piano segreto e il giardino trasformato

In un secondo video, Chloe ha confessato ai suoi follower la sua “piccola vendetta silenziosa”: “Stanno lavorando nella casa sbagliata, ma non ho intenzione di fermarli. Magari mi lasciano una terrazza o un vialetto di cemento gratis!”. Ha persino dichiarato che avrebbe svelato l’equivoco soltanto a lavori conclusi, assicurandosi di avere tutto documentato come prova della situazione surreale.

Nei filmati condivisi online si nota chiaramente il vecchio terrazzo demolito e sostituito da un nuovo spazio ricoperto di ciottoli. Accanto, restano sparsi gli attrezzi e persino un tubo lasciato dagli operai, parte dell’installazione. Con tono scherzoso, la donna ha commentato: “Vorrei avere una piscina”.

La storia, diventata virale, ha scatenato ilarità ma anche discussioni: alcuni utenti hanno definito geniale l’idea di approfittare dell’errore, altri invece hanno sottolineato i possibili guai legali.