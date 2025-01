A Solda, frazione di Stelvio, due sciatori hanno provocato una valanga nei pressi di una seggiovia. Dopo essersi accorti del pericolo, i due si sono messi in salvo facendo perdere le loro tracce.

Provocano una valanga e scappano

I due sciatori, durante un fuoripista su un pendio di neve fresca vicino a una seggiovia, hanno provocato una valanga. Quando si sono accorti che l’intero pendio si stava mettendo in movimento, i due sono scesi a tutta velocità mettendosi in salvo. In seguito, si sono dileguati facendo perdere le loro tracce.

Il video della valanga

Una webcam ha ripreso ogni singola immagine dell’incidente. Nel video si può notare la massa di neve che scende fino ai bordi della pista. Non si registra alcun danno all’impianto di risalita e nessuno è stato travolto dalla valanga. Eppure, tutto poteva finire in tragedia. I carabinieri ora stanno indagando per risalire all’identità dei due sciatori, evidentemente esperti, come si può notare nel video.