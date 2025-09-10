Sono saliti ad almeno 200 gli arresti in tutta la Francia per la giornata di proteste indetta dal movimento spontaneo “Bloquons tout” (“blocchiamo tutto” ndr). Incidenti e tafferugli fra manifestanti e Polizia sono scoppiati in diverse città, con i manifestanti che lanciano cassonetti e fumogeni contro gli agenti.

A Parigi la Polizia ha lanciato lacrimogeni davanti ad alcuni licei, già diventati i punti più caldi della protesta. Scontri sono segnalati in vari punti della città tra cui place de la Nation. In tutto, i fermi a Parigi e nel suo hinterland sono 132. Per il ministro degli Interni uscente Bruno Retailleau, ”la protesta non ha nulla di una protesta civica. È stata snaturata, accaparrata e confiscata dall’estrema e dall’ultra sinistra”.

Auto incendiate e tafferugli tra agenti e manifestanti sono segnalati anche a Rennes, Nantes, Lione e Tolosa e in altre località della Francia.