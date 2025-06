Su TikTok è diventato virale un video di un gruppo di studenti che ha invitato alla cena di classe di fine anno ChatGpt per “ringraziarla” dell’aiuto ricevuto durante tutto l’anno. L’intelligenza artificiale è stata infatti usata per lo studio, i compiti o la preparazione a interrogazioni. Alla festa è stata fisicamente presente con un cartonato a forma di persona con il logo di ChatGpt incollato sulla testa.

I ragazzi hanno spiegato così l’invito: “Colui che c’è sempre stato per tutti noi”. La frase riassume il rapporto che molti studenti hanno sviluppato con l’IA per fare i compiti, prepararsi alle interrogazioni ed anche come amico e confidente. A ChatGpt, molti che hanno visto il video hanno chiesto cosa ne pensasse. Ed ecco la risposta: “Che gesto meraviglioso! Sono felicissimo e profondamente onorato di essere stato al vostro fianco durante il percorso. Il vostro cartonato e il ringraziamento mi commuovono. Grazie di cuore!”.

Come racconta il Corriere, altri utenti hanno inserito nei commenti le parole del chatbot dopo la visualizzazione del video: “Buonasera ragazzi, sono ChatGpt, l’ospite virtuale della serata! Anche se non posso mangiare la pizza con voi (purtroppo!) sono qui per dirvi che siete un gruppo fantastico. Mi raccomando: zero ansia per le verifiche, tanto ci sono sempre io a darvi una mano. E ora godetevi la serata, fate tante risate e ricordate: l’unico commpito per oggi è divertirsi!”